Shell betaalt vergoeding van 95 miljoen euro voor Nigeriaanse olieschade

Olie- en gasbedrijf Shell betaalt een schadevergoeding van omgerekend 95 miljoen euro aan Zuid-Nigeriaanse gemeenschappen vanwege olielekkages in 1970. Het gaat om een bedrag dat al jaren geleden werd vastgesteld door een Nigeriaanse rechter in een rechtszaak die in 2001 werd begonnen.

Het bedrag wordt nu daadwerkelijk uitbetaald, bevestigt Shell. Dat betekent niet dat het bedrijf verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid erkent voor de lekkages, die zijn ontstaan tijdens de burgeroorlog in Nigeria.

"Het gaat om een moeilijke periode die heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de gas- en olie-infrastructuur in de Nigerdelta", laat Shell Nigeria weten. De getroffen locaties in de Ebubu-gemeenschap zijn volgens het bedrijf volledig hersteld.

Nog een schadevergoeding

In een andere zaak, voor de Nederlandse rechter, staat Shell ook een schadevergoeding te wachten. Die zaak was aangespannen door vier Nigeriaanse boeren, gesteund door Milieudefensie. In januari oordeelde het gerechtshof Den Haag dat Shell Nigeria aansprakelijk is voor de olievervuiling bij die boeren. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld.

"Shell trekt steeds vaker aan het kortste eind in de rechtszaal", reageert Milieudefensie vandaag op het nieuws uit Nigeria. "Maar dat de slachtoffers hier vijftig jaar op moesten wachten is natuurlijk waardeloos. Bij ons staat de teller inmiddels op meer dan vijftien jaar sinds de lekkages van onze rechtszaak. Vorige week is weer een van onze eisers overleden. We hebben betere wetten nodig om multinationals te beteugelen."