FvD-Kamerleden erkennen integriteitscollege Tweede Kamer niet

De Tweede Kamerleden Van Meijeren en Kerseboom van Forum voor Democratie willen zich niet verantwoorden voor de integriteitscommissie van de Tweede Kamer. De twee zijn uitgenodigd voor een gesprek begin september, na een aantal klachten over het overtreden van de coronaregels, maar gaan daar niet op in.

Van Meijeren zegt op Twitter dat de klachten onder meer gaan over de manier waarop hij Kerseboom feliciteerde met haar maidenspeech als Kamerlid. Hij gaf haar drie zoenen, wat in coronatijd volgens de gedragscode niet is toegestaan.

Zelf vindt hij dat hij "op volstrekt normale wijze" heeft gehandeld.