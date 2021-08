OM en veroordeelde Syriër gaan in beroep tegen celstraf van 20 jaar

Het Openbaar Ministerie en een veroordeelde Syrische asielzoeker uit het Zeeuwse Kapelle hebben hoger beroep aangetekend tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De man kreeg twintig jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de executie van een Syriër.

De eis van het OM was 27 jaar cel. Daar neemt justitie geen genoegen mee, bevestigt een woordvoerder aan Omroep Zeeland. Justitie beschuldigde de man ook van deelname aan een terroristische organisatie, maar daar zag de rechter niet genoeg bewijs voor.

Ook de veroordeelde zelf is het niet eens met de straf: hij heeft moeite met de veroordeling voor oorlogsmisdrijven en hij vindt de straf te hoog.

De nu 49-jarige man uit Syrië werd in 2019 opgepakt in Kapelle, waar hij met zijn vrouw en zeven kinderen was komen wonen nadat hij een tijdelijke verblijfsvergunning kreeg. Zijn arrestatie was een schok voor het Zeeuwse dorp. Hij stond bekend als een vriendelijke man, die speelde bij de lokale voetbalclub en in het dorp naar de kerk ging.