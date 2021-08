Mensen zijn in coronatijd meer gaan bewegen, vooral in en rond huis

Vorig jaar voldeden meer mensen aan de richtlijnen voor gezond bewegen dan in 2019: 53 procent tegenover 49 procent. Toch is niet iedereen zich daarvan bewust, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Van de ondervraagden zei 30 tot 50 procent dat ze juist minder zijn gaan bewegen. Maar dat bleek volgens het RIVM niet altijd te kloppen.

"Mensen zijn zich er soms zelf niet van bewust dat ze bewegen. Wij tellen bijvoorbeeld ook klussen in huis mee, zoals het opruimen van de zolder in coronatijd en werken in de tuin", zegt RIVM-onderzoeker Wanda Wendel-Vos.

Iets meer gaan sporten

Volgens de beweegrichtlijn moeten volwassenen minstens 2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning doen en twee keer per week aan spieroefeningen. Vooral aan activiteiten in en rondom het huis werd vorig jaar meer tijd besteed, zoals wandelen en klussen.

Het percentage Nederlanders dat in 2020 minstens een keer per week sportte was gelijk aan het percentage in 2019. Wel sportten mensen in 2020 iets vaker dan het jaar ervoor: 3 tot 4 keer in plaats van 3 keer.