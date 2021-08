Duitse leraar staat terecht voor lustmoord en kannibalisme

Een 41-jarige Duitse man wordt ervan verdacht een andere man te hebben vermoord 'voor seksuele bevrediging'. Ook zou hij stukken van het lichaam van het slachtoffer hebben opgegeten. De verdachte, een middelbareschoolleraar, staat terecht in Berlijn.

Bij het horen van de beschuldigingen koos hij er vanochtend in de rechtbank voor om te zwijgen. De man zou het slachtoffer, een 43-jarige Duitse monteur, uren voor de moord hebben ontmoet op een online datingsite, meldt persbureau DPA.

Na de moord, die in september plaatsvond, zou de verdachte het lichaam van de man in zijn appartement in de wijk Pankow in stukken hebben gehakt. Vervolgens verspreidde hij verschillende delen van het lichaam door de stad.

Menselijke botten

De monteur werd als vermist opgegeven, waarna wekenlang naar hem is gezocht. Uiteindelijk werden in een bos ten noorden van Berlijn botten gevonden die van hem bleken te zijn. De verdachte werd opgespoord met behulp van speurhonden. Tijdens de huiszoeking is volgens de politie de chatgeschiedenis van de mannen onderzocht.

Volgens Duitse media komen de aanwijzingen voor kannibalisme voort uit de zoekopdrachten die de verdachte op zijn computer invoerde. Zo zocht hij onder ander naar 'slachten' en 'penisverwijdering'.

De leraar zit sinds november vast. Hij zou tot nu toe gezwegen hebben over de beschuldigingen. Het proces zal vermoedelijk tot half november duren.