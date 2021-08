Canadese drugssmokkelaar krijgt ook in hoger beroep doodstraf van Chinese rechtbank

Een Canadese man die in China vastzit voor drugssmokkel heeft ook in hoger beroep de doodstraf gekregen. De Canadees, Robert Schellenberg, heeft volgens de rechtbank ruim 200 kilo crystal meth van China naar Australië geprobeerd te smokkelen.

Schellenberg werd twee jaar geleden door een lagere rechtbank ook al veroordeeld tot de doodstraf, nadat hij vijftien jaar cel voor de smokkel had gekregen en de aanklagers daartegen in beroep waren gegaan.

Canada heeft de uitspraak scherp veroordeeld en China gevraagd om Schellenberg gratie te verlenen. De Canadezen zeggen dat er geen sprake van een eerlijk proces is geweest.

'Veroordeling is drukmiddel'

Volgens Canada is de veroordeling bedoeld als drukmiddel om topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei vrij te krijgen. De Canadezen arresteerden haar eind 2018 op verzoek van de VS, dat haar wil berechten voor fraude en het ontduiken van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Een Canadese rechtbank bepaalt deze maand of Meng aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. De Huawei-topvrouw is onder huisarrest geplaatst in Vancouver.

De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over de positie van buitenlanders in China. De Verenigde Staten hebben Amerikanen in China opgeroepen om extra waakzaam te zijn.

De VS, Duitsland, Frankrijk en Australië hebben Canada laten weten dat ze het land steunen in het conflict met China.