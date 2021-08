Vanaf woensdag is het zomerweer eindelijk (even) terug

Het lijkt erop dat er eindelijk zomerweer in aantocht is. Door een hogedrukgebied wordt het weer in Nederland in de tweede helft van de week stabieler en warmer; prima omstandigheden om te barbecueën, te kamperen of het water op te gaan.

De start van augustus was relatief koel en wisselvallig. Bijna iedere dag viel er regen, al waren de buien vooral plaatselijk en niet steeds in het hele land aanwezig. Toch zal de wisselvalligheid voor veel buitenactiviteiten funest zijn geweest.

Droog en warm

Een hogedrukgebied krijgt de komende dagen meer invloed boven Europa, waardoor de atmosfeer tot rust komt en de temperaturen gaan stijgen.

"Dinsdag start net als vandaag met soms zon, wolken en kans op buien met onweer, maar in de loop van de dag gaat het veranderen. Vanuit het zuidwesten gaat het opklaren, het wordt dan droger en zonniger", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert.

Vanaf woensdag is het vrijwel in het hele land droog, "alleen het noorden maakt nog kans op een buitje". In het westen van het land wordt het zo'n 21 tot 23 graden, in het zuiden en oosten kan de temperatuur oplopen tot 25 graden.

Donderdag en vrijdag is het echt zomerweer. Er is donderdag weliswaar wat bewolking, maar het wordt met 25 tot 27 graden behoorlijk warm. In het zuidoosten van het land worden waarschijnlijk de hoogste temperaturen aangetikt, aan de kust is het net iets koeler. Op vrijdag is er veel zon maar ligt de temperatuur ietsje lager: van 22 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.

Van korte duur?

De kans is aanwezig dat het zomerweer in het weekend alweer voorbij is. Het hogedrukgebied boven Europa moet mogelijk plaatsmaken voor lagedrukgebieden die vanaf de Atlantische oceaan komen. Maar: veel regen valt er zaterdag en zondag nog niet en het wordt waarschijnlijk niet kouder dan 21 graden.