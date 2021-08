Man uit Den Haag krijgt drie jaar cel voor misbruik dochter en kleindochter

Een 73-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn dochter en kleindochter.

Volgens de rechter is bewezen dat de man zijn kleindochter heeft betast en dat hij verregaande seksuele handelingen heeft gepleegd bij zijn dochter.

Het misbruik van de kleindochter begon in 2018, toen zij vijf jaar was en duurde drie jaar. Het misbruik van de dochter begon in 1997, toen zij 8 jaar oud was, en duurde tot 2003.

De dochter van de man deed destijds geen aangifte, maar heeft haar ouders wel met het misbruik geconfronteerd. Voor het contact met de kleindochter waren afspraken gemaakt, zodat de man niet met haar alleen zou zijn. Na de ontdekkng van het seksueel misbruik van zijn kleinkind, heeft zijn dochter alsnog aangifte gedaan.

De man erkent dat hij zijn dochter en kleindochter heeft betast, maar ontkent verdere seksuele handelingen te hebben gepleegd met zijn dochter.

De rechtbank vindt de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft nauwelijks inzicht in de gevolgen van zijn handelen en ziet zichzelf ook als slachtoffer.

Hij mag van de rechter geen contact zoeken met minderjarigen. Ook is hij veroordeeld voor het betalen van 15.000 euro smartengeld aan zijn dochter en 5000 euro aan zijn kleindochter.