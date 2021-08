Buitenbaden dupe van kwakkelzomer, maar 'omslag kan nog'

De ongeveer 250 openbare buitenzwembaden hebben weleens betere zomers meegemaakt. Veel baden zien hun aantal bezoekers deze zomer inzakken, soms met tientallen procenten.

"Wij zien gemiddeld over al onze buitenbaden zo'n 40 procent minder bezoekers", zegt Martijn Groeneveld van Optisport Exploitaties, dat in het hele land 26 buitenbaden heeft. "Dat heeft te maken met het weer op dit moment en met de beperkingen die we met corona nog altijd hebben, zoals een maximumcapaciteit."

Voorzitter Teun van Etten van WiZZ, de vereniging van werkgevers in zwembaden en zwemscholen, herkent die cijfers. "Het is rustig. Vooral de gezinnen met kinderen blijven weg, de dagjesmensen die op de dag zelf bepalen wat ze gaan doen."

Daarentegen ziet hij juist dat het aantal baantjestrekker, de mensen die hun conditie op peil willen houden, juist is gestegen.

Vier weken mooi weer

Volgens Van Etten heeft een buitenbad in het hele seizoen zo'n vier weken mooi weer nodig om uit de kosten te komen. "En dat seizoen loopt van april tot september, oktober. Dus ja, het kan nog een mooie zomer worden. Het weer kan zo omslaan."

Erik Tromp, directeur van de Sportfondsen Groep, houdt ook hoop, al valt het bezoek tot nu toe tegen. "Alleen de harde kern komt door weer en wind. Voor hen prettig dat het wat rustiger is, maar van hen moeten wij het niet hebben. Gezinnen zijn belangrijk, ook voor inkomsten in het restaurant."

Volgens Tromp is de horeca bij de zwembaden goed voor zo'n 20 procent van de omzet.