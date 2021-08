2347 nieuwe besmettingen, mogelijk onderrapportage door storing

De scherpste daling van het aantal nieuwe besmettingen lijkt eruit. Week op week vergeleken is er nog wel sprake van een gemiddelde daling. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2595 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 26 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

673 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de bezetting nagenoeg gelijk gebleven. Er liggen nu 673 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 676), van wie 200 op de IC (gisteren: 201), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).