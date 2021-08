Dorpen rond Indonesische vulkaan bedekt onder laag as na uitbarsting

In Indonesië is de Merapi-vulkaan uitgebarsten. De vulkaan spuwde zondag rook en as een kilometer hoog de lucht in. Dorpen rond de Merapi werden bedekt onder een laag as. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Op beelden van observatiecamera's van de Indonesische overheid is te zien dat er lava van de flanken stroomt.