Aanvaller trein Tokio had het gemunt op 'vrouwen die er gelukkig uitzagen'

De man die gisteren in een trein in Tokio tien passagiers verwondde, had het gemunt op vrouwen "die er gelukkig uitzagen". Dat vertelde hij aan de politie, melden lokale media.

De aanval was gisteren, op een station op zo'n tien kilometer van het Olympisch stadion. De autoriteiten benadrukken dat de aanval losstaat van de Spelen.

Het eerste slachtoffer, een vrouw van in de twintig die bij hem in de buurt zat, raakte zwaargewond. Ook acht anderen moesten naar het ziekenhuis.

De 36-jarige dader wist aanvankelijk weg te komen, zijn mes liet hij achter. Later liep hij, met bebloed shirt, een winkel binnen waar hij vertelde dat hij de aanvaller was die werd gezocht en dat hij niet meer wilde vluchten. De winkelmanager schakelde daarop de politie in, waarna de man werd opgepakt.

Hij had ook brandbare olie en een aansteker bij zich. Hij zou de treinwagon in brand hebben willen steken.