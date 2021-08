Nazi-attributen gevonden in ondergelopen Duits huis

In een huis in de Duitse stad Hagen, dat bij de overstromingen van vorige maand onder water is gelopen, is een grote hoeveelheid nazi-attributen gevonden. Ze lagen verstopt achter een wand die doorweekt was geraakt, meldt de krant Bild.

De bewoonster van het huis wilde na de overstroming de rommel opruimen. Een neef van haar, die kwam helpen, haalde de doorweekte wand weg en zag in een gat een krant uit 1940 liggen. Toen hij de krant weghaalde, kwamen de nazispullen tevoorschijn.

De vinder is zelf geschiedenisleraar. Hij had kippenvel: