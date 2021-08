3402 nieuwe positieve tests, deels door inhaaleffect na storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 3402 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 587 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2750 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 40 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Het aantal van 3402 is relatief hoog, en meer dan het gemiddelde in de afgelopen week. Er is echter sprake van een inhaaleffect: de afgelopen dagen zijn niet alle positieve tests goed geregistreerd. Daardoor valt het aantal van vandaag hoger uit. Het exacte aantal is niet bekend.