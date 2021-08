Zeshonderd vissen van Limburgse visvereniging zoek

Een hengelsportvereniging uit het Limburgse Broekhuizenvorst is alle vissen kwijt. Door de overstromingen van vorige maand kwamen de visvijvers van de vereniging in de Maas te liggen. Ruim zeshonderd vissen zijn vervolgens de rivier in gezwommen.

Het is een financiële klap voor de vereniging, want de karpers kosten ongeveer 200 euro per stuk. Hoewel het hoogwater niet onverwacht kwam, was het voor de vereniging niet mogelijk om de honderden vissen voor de overstromingen uit de vijver te halen. "600 tot 700 vissen, waar laat je die?", zegt Pascal Flink van Hengelsportvereniging Willem Een tegen 1Limburg.

Het is extra zuur voor de vereniging dat de vissen juist nu verloren zijn gegaan. Er wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe vijver die een stuk verder van de Maas ligt. Alle vissen zouden daar volgend jaar naartoe worden verplaatst. De club hoopt met een crowdfundingsactie 28.500 euro op te halen om nieuwe vissen te kopen.