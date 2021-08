Piek alcoholverkoop in juni, voorafgaand aan nieuwe Alcoholwet

In de laatste weken voor 1 juli - toen de nieuwe Alcoholwet in werking trad - hebben consumenten nog flink wat bier en wijn ingeslagen.

De verkopen stegen in die periode volgens marktonderzoeker IRI met gemiddeld 32 procent, met zelfs regionale uitschieters tot wel 70 procent. Ook marktleider Heineken zegt desgevraagd dat "juni qua verkoop in de supermarkt een recordmaand was".

In de eerste weken na 1 juli is volgens IRI juist een volumedaling in verkoop te zien van 19 procent. "Waarschijnlijk wordt nu de voorraad van de hamsterweken in juni opgemaakt", zegt Sjanny van Beekveld van IRI.

De nieuwe Alcoholwet stelt een maximum aan korting op bijvoorbeeld een krat bier. Die korting mag nu maximaal 25 procent zijn. Voor 1 juli was regelmatig sprake van aanbiedingen als '1+1 gratis' en 'zes euro korting per krat van 15 euro'. Met de nieuwe maatregel hoopt de overheid problematisch drankgebruik en alcoholmisbruik onder met name jongeren tegen te gaan.

Basisprijs nog onaangetast

IPVdata monitort van 17 supermarktketens de prijzen. Daar zien ze dat alle ketens zich sinds 1 juli strikt houden aan die maximale 25 procent korting, zegt Matthijs Neppelenbroek van IPVdata. "De verwachting van sommigen was dat supers zouden gaan morrelen aan de basisprijs, dus dat de basisprijs van een krat bier euro's verlaagd zou worden, om de beperking van de aanbiedingen te compenseren. Maar tot nu toe zien we dat niet."

Ook STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, toonde zich voor 1 juli bezorgd dat de markt - supers en brouwerijen samen - gebruik zouden maken van die lacune in de wet. In de Alcoholwet wordt immers niets gezegd over de basisprijs. Maar tot nu toe is die angst dus ongegrond.

Gratis bezorging

Vraag is of supermarkten nu andere manieren zoeken om klanten te lokken. Bijvoorbeeld door 'gratis' bezorging aan te bieden. Neppelenbroek: "Daarover is in de wet ook niks geregeld, dus dat is nu een grijs gebied. Ik ben een aanbieding tegengekomen van gratis bezorging als je voor 12 euro wijn bestelt. Stel dat bezorgen eigenlijk 5 euro kost, dan is die 5 euro natuurlijk meer dan 25 procent korting die de supermarkt schenkt aan de klant. Ik denk dat komende tijd de grenzen wel worden opgezocht", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Neppelenbroek denkt dat consumenten tijd nodig zullen hebben om aan de nieuwe prijzen te wennen: "Veel van ons hebben nu die stunt-aanbiedingen in het hoofd als '1+1 gratis'. Voor zo'n aanbieding gingen we wel naar de super. Langzaam zullen we eraan moeten wennen dat 25 procent korting de heftigste aanbieding is. Maar daar zullen wel wat jaartjes overheen gaan."