Kritiek op ‘meest duurzame Spelen’, Japan blijft plasticverslaafd

Atleten slapen op bedden van gerecycled karton, de 98 podia waarop de winnaars hun medailles in ontvangst nemen zijn gemaakt van gerecycled plastic en zelfs de prullenbakken zijn van materiaal dat eerder werd gebruikt. De organisatie van de Spelen in Tokio noemt het de duurzaamste Spelen ooit, maar de Japanners hebben op duurzaamheidsgebied nog een slag te slaan.

Het plasticgebruik ligt hoog. In 2018 ging het om 9 miljoen ton aan plasticafval. Per inwoner gemeten staat Japan wereldwijd op de tweede plaats, achter de VS.

Plastic tasjes, plastic vorkjes, plastic verpakkingen. "Veel van wat we bij de winkel bestellen is in plastic verpakt", zegt Masae Mitsui bij het uitpakken van de boodschappen. Ze woont met haar gezin in Tokio. De perziken zitten in een plastic verpakking en zijn vervolgens in dat pakket ook weer apart in plastic verpakt.