Scooterrijder (16) overleden na ongeluk tijdens vluchtpoging voor politie

Een 16-jarige jongen uit Den Haag is overleden aan de verwondingen die hij vannacht opliep bij een ongeval met een motorscooter. Het slachtoffer was op de vlucht voor politieagenten die hem wilden controleren.

Agenten zagen de jongen midden in de nacht rijden op het Paul Krugerplein. Volgens de politie vertoonde de jongeman "opvallend rijgedrag" en wilden de agenten hem controleren omdat hij geen helm droeg. Op het moment dat de jongen de politieauto zag, ging hij er op hoge snelheid vandoor. Hij reed daarbij tegen een paal, schrijft Omroep West.

Agenten verleenden direct eerste hulp. De jongen is daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de dag overleden, zegt de politie.

Motorscooter gestolen

Terwijl er medische hulp werd verleend aan het zwaargewonde slachtoffer, is buiten het zicht van de politie de motorscooter waarop de jongen reed gestolen.

De politie doet onderzoek naar het ongeval en de diefstal. Voor wie het ongeval heeft gezien gebeuren, is Slachtofferhulp beschikbaar.

Een motorscooter is een voertuig dat harder gaat dan een normale scooter. Om op zo'n motorscooter te mogen rijden, heb je een motorrijbewijs nodig.