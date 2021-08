Ziekenhuisbezetting daalt voor het eerst in drie weken

Voor het eerst sinds 13 juli is het aantal bedden met covidpatiënten in Nederlandse ziekenhuizen gedaald. Om 10.00 uur vanmorgen lagen 662 mensen met corona in het ziekenhuis; 57 minder dan gisteren.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De laatste keer dat de ziekenhuisbezetting daalde, was 13 juli. Daarna liep de bezetting op tot 719 afgelopen maandag. Gisteren was hetzelfde aantal bedden in gebruik.