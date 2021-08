Natuurbrug bij Overveen na vier jaar open voor grote grazers

Grote grazers kunnen sinds kort oversteken tussen het Middenduin en de Kennemerduinen bij Overveen, in de buurt van Haarlem. De natuurbrug die vier jaar geleden werd aangelegd, is volgroeid en daarom nu ook open voor de zware hooglanders en konikpaarden.

De ecologische verbinding tussen de twee natuurgebieden was afgelopen jaren alleen open voor amfibieën, kleine dieren en herten. Dat de zware grazers zo lang hebben moeten wachten om over te steken, heeft te maken met de begroeiing. De hooglanders en konikpaarden zouden de niet-volgroeide toplaag makkelijk kapot kunnen lopen en daarom stond er lange tijd een hek voor de brug.

Groter leefgebied

Het hekwerk is inmiddels verdwenen en dat heeft meteen voor een primeur gezorgd. Twee kuddes hooglanders uit beide gebieden hebben elkaar de afgelopen dagen voor het eerst ontmoet. Het contact tussen dieren uit de twee gebieden is van belang voor de toekomst van de natuur. "Een groot leefgebied helpt bij het vinden van een geschikte partner en om voort te planten. Het is goed voor de biodiversiteit en houdt flora en fauna diverser en vitaler", legt ecologisch adviseur Myrthe Fonck uit bij NH Nieuws.

De komende tijd volgen natuurbeheerders Staatsbosbeheer en drinkwaterbedrijf PWN samen met de provincie Noord-Holland de bewegingen van de grote grazers. Dat doen ze met camera's, zenders en door middel van sporenonderzoek.

In de omgeving van Haarlem zijn afgelopen jaren naast deze brug nog twee natuurbruggen aangelegd om de natuur te bevorderen. De bruggen zijn overigens niet toegankelijk voor mensen.