Gouverneur New York schuldig aan seksueel wangedrag, zeggen onderzoekers

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo, heeft meerdere overheidsmedewerkers seksueel geïntimideerd. Dat concludeert de de procureur-generaal van de staat na een onderzoek van bijna vijf maanden. Ook niet-overheidsmedewerkers zijn lastiggevallen.

Twee advocaten spraken met 179 mensen en kwamen tot de conclusie dat het kabinet-Cuomo een vijandige werkomgeving was "vol angst en intimidatie".

"Deze interviews en bewijsstukken onthulden een zeer verontrustend maar duidelijk beeld", zei procureur-generaal Letitia James op een persconferentie. "Gouverneur Cuomo heeft huidige en voormalige staatsmedewerkers seksueel lastiggevallen." Volgens haar heeft Cuomo meerdere wetten overtreden.

Represailles

Cuomo viel vrouwen seksueel lastig van 2013 tot 2020, stellen de onderzoekers vast. Het ging volgens hen om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en opmerkingen die slachtoffers "diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast" noemden.

In zeker een geval werkten de Democratische politicus en een hooggeplaatste medewerker aan represailles tegen een voormalige werknemer die hem had beschuldigd van wangedrag.

De advocaten interviewden behalve mensen die zich over hem hadden beklaagd ook huidige en voormalige topambtenaren, politieagenten, overige werknemers en anderen die in direct contact stonden met de 63-jarige gouverneur.

Terugtreden

Naast een justitieel onderzoek naar het wangedrag, onderzoekt het parlement van de staat ook of Cuomo kan worden afgezet. Dat onderzoek loopt al sinds maart. President Biden zei toen dat als de beschuldigingen bevestigd worden, hij zou moeten opstappen. Meerdere Democratische partijgenoten roepen Cuomo nu op om terug te treden, schrijft The New York Times.

De Democraat heeft altijd ontkend vrouwen te hebben lastiggevallen. In maart maakte hij wel excuses. Hij zei dat zijn "speelse gedrag" onterecht is opgevat als seksuele avances.