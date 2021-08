New York voert vaccinatieplicht in voor toegang binnenactiviteit

Behalve bezoekers moeten ook medewerkers een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Het wordt volgens de burgemeester niet mogelijk een coronatest af te laten nemen als alternatief. De maatregel gaat eind deze maand in en na een korte overgangsperiode, half september, zal er streng worden gehandhaafd, zeggen de autoriteiten.

Momenteel is zo'n 66 procent van alle volwassen inwoners van de miljoenenstad gevaccineerd. Uit data van de lokale autoriteiten blijkt dat in sommige wijken het gemiddelde een stuk lager ligt.

Gratis friet

Burgemeester De Blasio heeft burgers op allerlei manieren aangestuurd tot inenting. Van een geldbeloning van 100 dollar tot een gratis frietje voor mensen die zich laten vaccineren. Ook kondigde hij vorige week aan dat medewerkers van lokale overheden in de toekomst wekelijks zullen worden getest als ze zich niet laten inenten.

Een aantal grote bedrijven in de VS heeft eerder al bekendgemaakt een vaccinatieplicht in te voeren voor medewerkers. Bijvoorbeeld voor de 130.000 medewerkers van Google, en voor medewerkers op filmsets van Netflix.

Gevoelig thema

Het verplicht stellen van vaccinatie in ruil voor toegang tot openbare gelegenheden ligt gevoelig. Critici noemen het een inbreuk op persoonlijke vrijheid en vrezen voor 'discriminatie' tegen mensen die zichzelf niet kunnen of willen laten inenten.

In meerdere Europese landen is het kunnen tonen van een toegangsbewijs verplicht voor bijvoorbeeld toegang tot een restaurant. Dat is bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië of Oostenrijk al ingevoerd of het voornemen. Maar in dit geval is er altijd een alternatief voor vaccineren mogelijk, zoals bewijs van een negatieve coronatest of van recent herstel van covid-19. Dat laatste is New York straks dus niet mogelijk.

Nederland

Twee weken geleden zei demissionair VWS-minister Hugo de Jonge dat hij zich niet kan voorstellen dat er in Nederland een vaccinatieplicht gaat komen. Volgens de minister past zo'n plicht niet bij Nederland en zijn de vooruitzichten op een goede Nederlandse vaccinatiegraad gunstig.

Kijk hier terug wat De Jonge over een vaccinatieplicht zei: