RIVM: forse daling positieve coronatests, piek ziekenhuizen lijkt bereikt

Afgelopen week meldde het RIVM iets meer dan 21.000 positieve coronatests, tegen ruim 37.000 bevestigde besmettingen vorige week.

Van de mensen met een positieve testuitslag van wie de vaccinatiestatus bekend was, was 11,5 procent volledig gevaccineerd. 42,3 procent van hen was deels gevaccineerd; 46,2 procent helemaal niet, of korter dan twee weken geleden.