Podcast De Zomerdag: de maffiapraktijken van hackersgroep REvil

Eens in de zoveel tijd duiken er berichten op over aanvallen van cybercriminelen met gijzelsoftware. Een toenemend probleem waar al jaren voor gewaarschuwd wordt, maar begin juli was er een aanval die deze praktijken in een nieuwe fase bracht.

Duizenden bedrijven werden tegelijkertijd aangevallen en werden afgeperst om geld te betalen door een groep hackers die je nog het best met de maffia kan vergelijken, zegt cybersecurity-expert Dave Maasland in podcast De Dag. Hij vertelt over de hackersgroep die erachter zit en die opereert onder de naam REvil.

