DSM zegt mogelijk uit Limburg te vertrekken als subsidie niet komt

Nu DSM mogelijk toch geen subsidie van de provincie Limburg krijgt voor de verhuizing naar Maastricht, vertrekt het bedrijf wellicht alsnog helemaal uit Limburg. Dat zegt een van de twee bazen van het voedings- en chemiebedrijf tegen de NOS.

Half juli maakte DSM, kort voor De Nederlandse Staatsmijnen, nog bekend na 120 jaar van Heerlen naar Maastricht te verhuizen. Het wil daar een leegstaande bioscoop en een aangrenzende monumentale oude ambachtsschool ombouwen tot modern hoofdkantoor.

Daarvoor hadden de gemeente Maastricht en de provincie Limburg in eerste instantie elk 1,75 miljoen euro subsidie toegezegd. Maar binnen de Provinciale Staten is er kritiek ontstaan op de subsidie.

Provincie wil niet meer

Een meerderheid van de Statenleden zegt nu dat het geld niet bedoeld is voor zo'n verhuizing. Het komt uit een potje dat als doel heeft om de centra van dorpen, kleine kernen, buurten en wijken op te knappen en aantrekkelijker te maken.

Daarom hebben ze een extra vergadering aangevraagd bij het provinciebestuur, op 9 september. Tot die tijd mag het geld niet worden overgemaakt, vinden ze.

"Ja, dan wijzigt de business case", zegt Dimitri de Vreeze, co-ceo van DSM. "Zoals we dat vaak doen in het zakenleven, dan moet je opnieuw kijken waar je staat. Dus het zou kunnen zijn dat we het dan moeten heroverwegen."

Toch naar Amsterdam?

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen eerder ook al naar andere opties gekeken, zoals een plek aan de Amsterdamse Zuidas. "Toen bleek de optie in Maastricht duurder te zijn dan die in Amsterdam. Dat vonden we zelf ook wel verrassend."

Dat komt ook door de keuze voor een monumentaal pand, dat opgeknapt moet worden. Maar De Vreeze vindt dat wel een belangrijk element voor de multinational. "We zijn natuurlijk wel gewoon een globaal groot bedrijf. En een business case is wel belangrijk bij dit soort afwegingen. Dus ja, dat soort subsidies en verbeteringen rond een monumentaal pand is wel een belangrijk onderdeel van ons besluit, ja."

Ruim 1 miljard winst

DSM maakte ook de halfjaarcijfers bekend. Omdat het concern zich meer en meer richt op biotechnologie en inmiddels enkele onderdelen die materialen maken verkocht heeft, zijn de cijfers niet een op een te vergelijken met die van de eerste helft van vorig jaar.

Als die delen buiten beschouwing blijven, steeg de omzet met 10 procent. Dat was onder meer te danken aan fabrieken die weer meer materialen hebben afgenomen.

Zo levert het bedrijf speciale plastics voor de auto-industrie. Vorig jaar draaiden de autofabrieken door de coronapandemie minder, maar inmiddels zijn ze de voorraden weer aan het aanvullen. Bovendien willen ze materialen achter de hand hebben, nu de logistieke keten wereldwijd hapert.

Daarnaast produceert DSM ook voedingsmiddelen voor mensen en dieren, en die verkochten ook beter. De wereldbevolking blijft groeien, dus de vraag naar vlees neemt toe, aldus De Vreeze. Daar pikt het bedrijf een graantje van mee.

De winst kwam al met al uit op ruim 1 miljard euro. Dat was grotendeels te danken aan de verkoop van onderdelen, die het bedrijf een eenmalige boekwinst van 567 miljoen euro opleverde.