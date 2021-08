Moeder 'containerbaby' na bijna 7 jaar aangehouden

Na bijna zeven jaar heeft de politie een 31-jarige vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht in 2014 haar pasgeboren baby in een ondergrondse container achter te hebben gelaten. Het meisje werd destijds ontdekt door een voorbijganger die huilgeluiden uit de container hoorde komen.

De vrouw werd in april in Duitsland gearresteerd, nadat haar vingerafdruk overeen was gekomen met sporen die in 2014 werden gevonden op de tas waarin de baby zat. Halverwege mei werd ze aan de Amsterdamse politie overgedragen. Ze wordt verdacht van poging tot kindermoord.

Vuilcontainer

Nadat de brandweer de baby in 2014 uit de vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat in Amsterdam had gered, werd een uitgebreid politieonderzoek gestart. Daarbij werd ook de hulp van het publiek ingeroepen, maar dat leverde destijds niets op.

In een recente internationale controle kwam de vingerafdruk van de 31-jarige vrouw naar voren. Inmiddels is uit onderzoek van de politie gebleken dat de vrouw in 2014 op een adres in de buurt van de desbetreffende vuilcontainer verbleef. Na aanvullend dna-onderzoek kon met zekerheid worden gesteld dat de 31-jarige vrouw de moeder is van het inmiddels 6-jarige meisje. Zij werd destijds ondergebracht bij een pleeggezin en daarna geadopteerd.

De aanhouding is in verband met de privacy van het meisje en haar adoptieouders niet eerder naar buiten gebracht. De vrouw moet deze maand voor het eerst voor de rechter komen, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.