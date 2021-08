Tweetal zwaargewond door sprong uit raam brandend huis in Amsterdam

Bij een uitslaande brand in een woning in Amsterdam-West zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Ze sprongen van de derde verdieping uit een raam om aan het vuur te ontsnappen.

De brand brak vanochtend uit rond 08.00 uur. Het vuur breidde zich zo snel uit dat de bewoners geen andere optie zagen dan uit het raam te springen. Buurtbewoners legden matjes en kussens neer om hun val te breken en schakelden de hulpdiensten in.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ook twee traumateams werden opgeroepen. De slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur was rond 08.15 geblust. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, meldt AT5. Voor de omwonenden die behoefte hebben aan slachtofferhulp is er nazorg geregeld.