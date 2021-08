Hof: Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Reisorganisatie Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten in een kort geding.

In 2019 wilde Subweb branchegenoot Corendon overnemen voor 146 miljoen euro. Maar vorig jaar zag Sunweb toch af van de overname. Corendon zou zich niet aan alle voorwaarden hebben gehouden. Volgens Corendon zat het anders en wilde Sunweb onder de deal uit vanwege de coronacrisis.

Corendon stapte naar de rechter en eiste in een kort geding de overname voor de afgesproken prijs. De rechtbank gaf toen Sunweb al gelijk. Het hof doet dat nu opnieuw.

Bodemprocedure

De rechter denkt dat de kans inderdaad groot is dat Sunweb een bodemprocedure zal winnen, omdat het erop lijkt dat Corendon bepaalde voorwaarden niet vervuld heeft.

Een van die voorwaarden zou een bevestiging zijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de gevolgen van de overname voor de luchtvaartmaatschappij van Corendon. "Met name is onduidelijk gebleven of de ILT schriftelijk heeft bevestigd dat als gevolg van de overname geen nieuw bedrijfsplan bij haar hoeft te worden ingediend", schrijft het hof in een persbericht. "De correspondentie met de ILT laat op dat punt te veel onduidelijkheid bestaan."

Zelfstandige toekomst

"Allereerst zijn we blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en de werknemers van Corendon", zegt Mattijs ten Brink, algemeen directeur van Sunweb Group. "Eindelijk kunnen we ons weer volledig richten op datgene waar we het meest van houden: onze klanten blij maken met een welverdiende vakantie."

Corendon is teleurgesteld over de uitspraak. "Uiteraard vinden we het jammer, omdat we er nog steeds van overtuigd zijn dat een samengaan van beide organisaties strategisch de beste route zou zijn", laat een woordvoerder weten. "Nu dat op de korte termijn niet gaat gebeuren, richten we ons op een zelfstandige toekomst voor Corendon."