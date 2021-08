Neergeschoten Amsterdammer (35) bemiddelde bij ruzie

De man die in de nacht van zaterdag op zondag werd neergeschoten bij een feest in een bedrijfspand in Amsterdam, bemiddelde waarschijnlijk bij een ruzie. De politie zegt dat dit het meest aannemelijke scenario is, na berichtgeving hierover door NH Nieuws. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het zou gaan om de 35-jarige voetballer Jergé Hoefdraad, voormalig jeugdspeler van Ajax en daarna actief bij onder andere RKC Waalwijk, Almere City en SC Cambuur. Vanaf komend seizoen zou de aanvaller uitkomen voor ASG De Volewijckers in Amsterdam-Noord. De politie kan niet bevestigen dat het om Hoefdraad gaat.