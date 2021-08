Inspectie: arbeidsregels schoonmaak in vakantieparken overtreden

Uit een controle van schoonmaakwerkzaamheden in vijf Nederlandse vakantieparken blijkt dat daar vermoedelijk nergens eerlijk gewerkt wordt. Volgens de Inspectie SZW worden er te lange werkdagen gemaakt, krijgt personeel te weinig betaald en worden identiteiten van anderen gebruikt.

"Het is druk op de Nederlandse vakantieparken", constateert de inspectiedienst. "En als er de wissel van huisjes is, moeten de huisjes vaak in korte tijd door schoonmakers gereinigd worden."

De inspectie deed in juni en juli onderzoek bij vijf parken in Noordwijk, Monnickendam, Arnhem, Chaam en Hellevoetsluis. Bij twee van de vakantieparken, met dezelfde eigenaar, werkten buitenlanders die niet in Nederland mogen werken. De werkgever, in dit geval het schoonmaakbedrijf of het uitzendbureau, had voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen.

In het ene park werden vier van zulke overtredingen geconstateerd. Naar nog eens vier andere gevallen wordt nog onderzoek gedaan. Bij het andere park werden zestien mensen aangetroffen, van wie er waarschijnlijk negen niet mochten werken. Dat moet onderzoek nog uitwijzen.

Werken met andere identiteit

Bij vier van de vijf parken vermoedt de inspectie dat de arbeidstijdenwet niet goed wordt nageleefd. Ook wordt onderzocht of die vier parken een eerlijke vergoeding voor de werkzaamheden betalen. Een van de parken kon geen registratie van de gewerkte uren tonen en krijgt daarvoor een boete.

Bij een park troffen de inspecteurs twee mensen aan met een legitimatiebewijs dat niet van hen was. De inspectie onderzoekt nu waar de documenten vandaan komen. Ook werden op verschillende parken werknemers aangetroffen die een uitkering kregen in Nederland of België.