ANWB: Druk op de Europese wegen door terugkerend verkeer

Het is op dit moment druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk is het wat drukker dan normaal. Toch is de verwachting dat het een stuk minder druk dan gisteren zal worden op de Europese wegen.

Met name in Duitsland worden vandaag meerdere files verwacht. Doordat vakanties afgelopen zijn, zal terugkerend verkeer voor de meeste vertraging zorgen, is de verwachting.

In Duitsland is het druk op de A8 in Duitsland bij de Oostenrijkse grens. Ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland loopt het verkeer vast. Rond elf uur was daar richting het zuiden twee uur vertraging, naar het noorden drie kwartier.

"Het is een zwarte zaterdag light, maar dan wel echt light", zegt een woordvoerder. "We verwachten in de loop van de dag veel terugkerend vakantieverkeer op de A3 in Duitsland. In grote delen van Duitsland en Scandinavië is de zomervakantie namelijk voorbij."

Omdat Italië voor veel Europeanen een populaire vakantiebestemming is, zullen de wegen vanuit het zuiden richting het noorden druk worden. Dat zijn in Duitsland de trajecten Neurenberg-Würzburg, en op de A7 tussen Hamburg en Flensburg. Ook rond het knelpunt München wordt het druk, zegt de woordvoerder.

Tweede zwarte zaterdag drukker dan eerste

In Frankrijk is het druk op de A7 tussen Lyon en Marseille en loopt de vertraging bij Valence inmiddels op naar een uur. "In de ochtend gaat het daar om vertrekkend vakantieverkeer, in de loop van de middag komen daar de automobilisten bij die op vakantie gaan."

Omstandigheden als gisteren, toen op de wegen naar het zuiden de vertraging opliep tot zes uur, worden niet verwacht. Maar volgende week zaterdag neemt het oponthoud weer toe, zegt de woordvoerder.

"Ook dan gaan weer veel mensen die terug naar huis reizen de weg op. Het kan zelfs drukker worden dan gisteren. In het verleden is de tweede zwarte zaterdag ook vaak drukker geweest dan de eerste."