Britten worstelen met recordaantal migranten dat Kanaal oversteekt

Zonnebadende Britten in Oldstairs Bay in Kent keken verbaasd op toen vorige week op een doordeweekse dag een klein rood bootje rond 11 uur 's ochtends vlak voor hun strandstoelen aanmeerde. Binnen een paar seconden waren zo'n dertig mensen uit een rubberen dinghy gesprongen en weggestoven over de steentjes van de Engelse baai.

Het is geen ongewoon beeld op het moment. Een recordaantal migranten en vluchtelingen probeert vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Zo'n 8900 van hen bereikten dit jaar de Britse kust, iets meer dan in heel 2020 en ruim vier keer meer dan in 2019. De verwachting is dat nog duizenden migranten de oversteek zullen wagen. Vanwege de kalme zee zijn de omstandigheden nu gunstig. De Britse kustwacht heeft daarom opgeschaald.

Steve Hill woont op de klif van Fairlight. Vanuit zijn woonkamer kijkt hij over de zee en kan hij het boothuis van de lokale reddingsbrigade van East Sussex zien, waar hij als vrijwilliger werkt. "Ze moeten zó bang zijn", zegt hij. "Dit kanaal is 's werelds drukste vaarroute, er komen enorme containerschepen doorheen. Die kleine bootjes zie je niet op de radar en nachts is het pikkedonker op zee."

Vooral bootjes met kinderen vindt hij verschrikkelijk, zegt hij. "Vorige keer had ik een baby van 18 maanden in mijn armen. Om als moeder een baby mee te nemen op zo'n tocht, moet je toch wanhopig zijn."

De witte krijtrotsen van Dover

Zodra de bootjes op het water zijn houdt de Franse kustwacht ze niet meer tegen, vanwege hun eigen interpretatie van het internationaal maritiem recht. Frankrijk grijpt alleen in als de boten zelf om hulp vragen of in de problemen zijn.

Daardoor zijn de langgerekte Franse stranden, waarvandaan op heldere dagen de witte kliffen van Dover zichtbaar zijn, nu de frontlinie geworden. Voordat de boten het water op gaan, proberen de Fransen er wel zo veel mogelijk tegen te houden, maar de stranden zijn lastig te patrouilleren.

Na zo'n 15 kilometer op zee bereiken de overstekende bootjes het midden van het Kanaal, en daarmee Britse wateren. Dan kunnen ze door de Britse kustwacht uit het water worden gehaald, of naar een Engelse haven begeleid.

Eenmaal aan land worden de migranten en vluchtelingen naar het aanmeldcentrum van de immigratiedienst gebracht, waar ze asiel kunnen aanvragen. Vervolgens worden ze in accommodaties over het hele land verspreid tot de aanvraag is verwerkt. De wachttijd varieert van zes maanden tot drie jaar.