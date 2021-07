Vriendengroep vindt eigenaar weggespoelde zeilboot in Limburg

Na een oproep op Facebook is de eigenaar achterhaald van een zeilboot die bij het hoogwater in de Maas met trailer en al was losgeslagen.

De boot met de naam Lizzy werd onlangs aangetroffen door een vriendengroep op een eilandje in de dode Maasarm, niet ver van het dorp Rijkel in Midden-Limburg.

De 18-jarige jongens namen de boot mee. "We hebben de trailer uitgegraven, de bootmast gedemonteerd en alles netjes op de boot gelegd", aldus een van de jongens, Martin Simons, bij 1Limburg. Daarna werd de Lizzy via het water verder vervoerd. "Dit deden we met vijf man op volle kracht, anders was het niet gelukt."

Door het weiland gesleept

Aan de andere oever werd de boot weer uit het water gehaald. Wat volgde was een tocht van 300 meter door een hobbelig weiland met hoog gras. Met veel trekken en duwen lukte het om de Lizzy door het veld te slepen en over een hek te tillen. De boot is bij een van de vrienden op een trailer op de oprit geparkeerd.

Nadat ze de boot hadden veiliggesteld, plaatsten de jongens een oproep op Facebook om de eigenaar te vinden. "Toen ik laatst keek stond de teller op 3000 deelacties. Nu op meer dan 5000", aldus Simons. Zo werd snel duidelijk dat de Lizzy afkomstig was van jachthaven Hatenboer in Roermond. De zeilboot is dus tien kilometer stroomafwaarts meegevoerd door de Maas.

Inmiddels heeft ook de eigenaar zich gemeld. Hij komt uit Duitsland. Simons bij 1Limburg: "Hij stuurde ons een berichtje via Whatsapp. Hij bedankte ons. Hij was ook erg verrast over de goede staat waarin zijn zeilboot nog verkeerde." Komende vrijdag komt hij zijn boot ophalen.