2983 nieuwe besmettingen, gemiddelde blijft dalen

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3830 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 47 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Cijfers over de ziekenhuisbezetting zijn zaterdag nog niet gemeld; de reden is onbekend. Gisteren lagen 650 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 176 op de IC.

Bij het RIVM werden zes overleden covidpatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 4 doden per dag, tegen 3 doden per dag een week eerder.