Rechter zet streep door plan voor tunnel bij Stonehenge

Er komt voorlopig geen tunnel bij de prehistorische steencirkel in Stonehenge in Engeland. Dat heeft het Hooggerechtshof bepaald in een zaak die was aangespannen door de groep Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS).

De Britse regering keurde vorig jaar plannen goed voor een grote aanpassing aan de lokale weg A303, op een paar honderd meter afstand van de steencirkel. De weg zou worden verlegd, meer rijstroken krijgen en er had een tunnel van 3,2 kilometer moeten komen.

Met de vernieuwingen wilde de regering de doorstroming van het verkeer bevorderen. Het bouwproject, dat bijna twee miljard euro zou kosten, had in 2023 moeten beginnen en zou vijf jaar duren.

Heiligschennis

Maar activisten waren woedend over de plannen. Ze noemden het heiligschennis dat een kostbaar, prehistorisch landschap zou worden omgeploegd en zou worden bedekt met asfalt en beton. Voorstanders zeiden juist dat dat een tunnel ervoor zorgt dat de snelweg bij Stonehenge niet meer te zien is en het landschap beter tot zijn recht komt.

Volgens het Hooggerechtshof heeft het ministerie van Transport niet goed gekeken naar alternatieven. Ook moet er beter onderzoek komen naar de impact van het project op de omgeving.

Stonehenge is wereldberoemd en staat sinds 1986 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De komst van de tunnel had het einde van die status kunnen betekenen. Unesco-directeur Mechtild Rössler zei onlangs dat moderne gebiedsontwikkelingen de eerste stap kunnen zijn voor het schrappen van de werelderfgoedstatus.