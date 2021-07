Daling aantal coronabesmettingen zet door: 3463 positieve tests, wel bijna 90 opnames

Het reproductiegetal is verder gedaald. Afgelopen dinsdag meldde het RIVM een 'R' van 0,8; dat is per vandaag bijgesteld naar 0,7. Het reproductiegetal wordt altijd achteraf berekend: de waarde die vandaag bekend is gemaakt zegt iets over de verspreiding half juli.

Een R-getal van 0,7 betekent dat 100 dragers van het coronavirus samen 70 anderen besmetten, en de verspreiding van het virus dus langzaam afneemt. Na de versoepelingen begin deze maand steeg het R-getal naar circa 3, wat betekent dat 100 mensen samen ongeveer 300 anderen besmetten, en het virus zich dus snel verspreidt.