746 miljoen euro boete voor Amazon van Luxemburgse privacywaakhond

Amazon heeft deze maand een boete van 746 miljoen euro gekregen van de Luxemburgse privacytoezichthouder. Volgens de waakhond heeft de techgigant persoonlijke data verwerkt op een manier die in strijd met de Europese privacywetgeving. Persbureau Bloomberg zegt dat het om de hoogste privacyboete ooit in de EU gaat.

Een en ander blijkt uit een financieel document (.pdf) dat Amazon de dag na bekendmaking van zijn kwartaalcijfers heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Het besluit is van 16 juli, maar de toezichthouder in Luxemburg heeft er voor zover bekend nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het Europese hoofdkantoor van de webwinkel is in het land gevestigd, om die reden is de toezichthouder belast met het dossier.

In het document zegt Amazon dat dit besluit "ongegrond" is en dat het zich zal verweren. Meer informatie over de zaak geeft Amazon niet. Het betreft één alinea in een document van 45 pagina's.

De Luxemburgse toezichthouder was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.