Slachtoffer van bootongeluk Nuldernauw zat vast in ankertouw partysloep

Een 18-jarige jongen uit Stroe, die half juni bij een ongeluk met een partysloep op het Nuldernauw om het leven kwam, is overboord getrokken door het ankertouw. Hij zat klem in het touw toen het anker overboord werd gegooid en kwam met zijn arm vast te zitten in de schroef van het schip.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het een noodlottig ongeluk was. Het ankertouw kwam terecht in de schroef van het schip en trok de jongen mee. Kort na het ongeluk zei een politiewoordvoerder dat het slachtoffer steeds kopje onder werd getrokken door het touw in de schroef.

Varen met vrienden

Het slachtoffer ging die dag met een groep vrienden varen op het Nuldernauw tussen Zeewolde en Putten. Er was ook een biertap aan boord van de sloep, maar of er alcohol in het spel is geweest bij het ongeluk is nog niet bekend, schrijft Omroep Gelderland.

Een politieboot was snel ter plaatse om hulp te verlenen, maar agenten konden de jongen niet bevrijden. Pas nadat de sloep naar de kant was getrokken, kregen andere hulpdiensten de arm van het slachtoffer wel uit de schroef. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

Veel vragen

Omdat niet duidelijk is wat er precies aan boord van de sloep is gebeurd, stuurt de politie de uitkomsten van het onderzoek door naar justitie. De officier van justitie moet beslissen of er mogelijk vervolging wordt ingesteld tegen een of meer opvarenden.