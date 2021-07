'Grootste productielocatie crystal meth in Nederland aangetroffen'

In Nederweert heeft de politie na onderzoek een productielocatie van de drug crystal meth aangetroffen. De locatie kwam in beeld bij de politie na informatie uit versleutelde chatberichten. Een Poolse man van 62 jaar oud is aangehouden. De politie spreekt zelf van de grootste locatie ooit in Nederland, zonder met details te komen.

Het lab werd aangetroffen in twee loodsen die met elkaar in verbinding stonden. De aangehouden man bevond zich in een aangrenzende woning, Hij was de enige daar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Over de precieze omvang en hoeveel drugs er in het lab gemaakt konden worden, meldt de politie niets. Ook is niet duidelijk of het lab daadwerkelijk in bedrijf was.

Volgens de politie was er geen direct gevaar voor de omgeving, omdat de woning met de loodsen in het buitengebied van de Limburgse gemeente staan. Uit onderzoek moet nu blijken wat er precies in het lab aanwezig was, zowel aan grondstoffen als eindproducten en de middelen om crystal meth te maken.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is nu bezig met de ontmanteling van het lab. Naar verwachting duurt dat nog tot en met zondag.