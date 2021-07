Podcast De Zomerdag: de metamorfose van Hongkong

Toen Groot-Brittannië de kroonkolonie in 1997 teruggaf aan China werd afgesproken dat Hongkongers zeker vijftig jaar zelf hun toekomst konden vormgeven, met onder meer een eigen economisch systeem en democratische vrijheden. In podcast De Dag vertelt correspondent Sjoerd den Daas wat er nog over is van de beloofde democratie in Hongkong.

Vorig jaar heeft China de omstreden veiligheidswet ingevoerd. De eerste persoon die in Hongkong is aangeklaagd voor het schenden van de omstreden veiligheidswet, moet negen jaar de gevangenis in, bleek vandaag. De wet verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. Volgens tegenstanders is de wet alleen ingevoerd om critici de mond te snoeren en de roep om democratie te stoppen.

