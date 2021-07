Benefietconcert voor slachtoffers watersnood: 'Help Limburg oet de drup'

'Help Limburg oet de drup' is het motto van een benefietconcert eind augustus in Valkenburg aan de Geul. Het evenement is bedoeld om geld op te halen voor de mensen die getroffen zijn door de watersnood.

"Wat er in Limburg is gebeurd, doet mij geweldig pijn," zegt initiatiefnemer Léon Keppels tegen 1Limburg. "Ik heb er twee dagen niet van geslapen en ik wilde per se iets doen voor de slachtoffers." Keppels was eerder al betrokken bij benefiet-evenementen na het hoog water van 1993 en 1995.

Regionale artiesten

"We hebben in korte tijd een bijzondere lijst aan artiesten kunnen samenstellen." Op die lijst staan onder meer zanger Gé Reijnders, de in Limburg zeer bekende Beppie Kraft en Emma Kok uit Kerkrade, winnaar van The Voice Kids. De complete lijst wordt later bekendgemaakt.