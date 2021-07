Scarlett Johansson klaagt Disney aan om streams Black Widow

Scarlett Johansson klaagt filmstudio Disney aan omdat haar film Black Widow al te streamen is terwijl hij nog in de bioscoop draait. Omdat de actrice deelt in de bioscoopopbrengst loopt ze daardoor geld mis. Ze wil dat de rechter haar een nader te bepalen schadevergoeding toekent.

Vanwege de coronapandemie ging Black Widow begin deze maand niet alleen in première in de bioscoop, maar was de Marvel-film meteen ook tegen extra betaling bij streamingsdienst Disney+ te zien. Zo'n hybride strategie was lange tijd taboe vanwege druk van de bioscopen, maar door het veranderde kijkgedrag kiezen filmstudio's nu wel voor die optie. De aanklacht van Johansson wordt dan ook nauwlettend gevolgd in Hollywood.

De film, waarvan de première al een jaar was uitgesteld vanwege de pandemie, leverde Disney in de eerste week door bioscoopbezoek ruim 130 miljoen euro wereldwijd op. Daarnaast kwam er nog eens 50 miljoen euro binnen via de thuiskijkers van Disney+.

Slechtere recette

Johansson betoogt dat ze geld misloopt omdat haar salaris voor de film deels afhangt van de bioscooprecette. Bovendien vergroot de film volgens haar de belangstelling voor het streamingplatform, zonder dat Disney daar extra compensatie voor biedt. Daarnaast is het door streamen makkelijker illegale kopieën op hoge kwaliteit te maken, waardoor nog meer inkomsten wegvallen.

Dat laatste punt wordt onderschreven door een noodkreet van de nationale bioscopenvereniging in de VS. In een ongekend scherpe kritiek stelde die organisatie dat de film in de tweede week aanmerkelijk slechter presteerde in de bioscoop dan verwacht.

Disney wijst de klachten van Johansson af en zegt zich aan het contract met de filmster te houden. In een verklaring noemt het bedrijf de aanklacht "triest en schrijnend vanwege de harteloze veronachtzaming van de tragische en aanhoudende wereldwijde effecten van covid".