Nieuwe Nederlandse attractie in Londen oogst kritiek: 'Slakkenberg' is nog niet af

Een nieuwe toeristische trekpleister in Londen, ontworpen door een Nederlands architectenbureau, heeft daags na de opening zo veel kritiek gekregen dat de attractie tijdelijk is gesloten. De groene heuvel tussen Oxford Street en Hyde Park is nog niet klaar voor bezoekers, zegt het districtsbestuur in een verklaring. "We werken er de komende dagen hard aan om dit op te lossen."

De Marble Arch Mound moet een weelderige groene heuvel worden met bovenop een uitkijkpunt, laten de ontwerpen zien. Het doel van de tijdelijke installatie was onder meer om Londenaren midden in de stad het 'buitenleven' te laten ervaren. In het hart van de 25 meter hoge heuvel, die voor een deel hol is van binnen, zijn een café, winkel en expositieruimte gevestigd.