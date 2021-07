Brabants ziekenhuis berispt personeel dat in patiëntendossier kijkt

Zes medewerkers van het Brabantse Bravis Ziekenhuis hebben onlangs een officiële waarschuwing gekregen, omdat ze in een patiëntendossier hebben gekeken terwijl dat niet mocht. De medewerkers waren niet betrokken bij de behandeling van de patiënt, maar ze waren nieuwsgierig, schrijft het ziekenhuis in een door Omroep Brabant ingezien bericht aan het personeel.

Het ziekenhuis heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Bij welke vestiging de kwestie speelt wordt vanwege de privacy niet bekendgemaakt.

Volgens het ziekenhuis hebben de medewerkers enkele maanden een dossier ingezien van een patiënt die was opgenomen om te overlijden. "De medewerkers waren niet betrokken bij de daadwerkelijke behandeling van de patiënt", schrijft het ziekenhuis.

Medische gegevens in roman

Het ziekenhuis heeft de zaak onderzocht en zegt dat de medewerkers in het dossier keken omdat ze zich betrokken voelden of nieuwsgierig waren. "Dit soort redenen zijn per definitie onrechtmatig en worden direct bestraft." Het incident kwam aan het licht bij een steekproef. De familie van de patiënt is op de hoogte gesteld. Ook is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het interne bericht vraagt het ziekenhuis het personeel alert te zijn op onrechtmatige dossierinzage en de privacy van patiënten te waarborgen. "Patiënten die in het Bravis Ziekenhuis liggen, vertrouwen erop dat er zorgvuldig met hun (medische) gegevens wordt omgegaan. Dit betekent dat elke keer dat je in een patiëntendossier kijkt, je een rechtmatige reden moet hebben om dit te doen", schrijft het ziekenhuis. "Zorg dat je elke inzage kunt verantwoorden."

Eind vorig jaar kwam het ziekenhuis ook al in het nieuws vanwege onrechtmatige inzage in dossiers. Toen schreef NRC over een vrouw die haar medische gegevens teruglas in een roman, geschreven door haar ex-man. De nieuwe echtgenote van haar ex werkte in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Daar bleek ze minstens 379 keer onrechtmatig in het medische dossier van haar en haar familie gekeken te hebben