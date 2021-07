Gevlamde grasuil blijkt toch niet uitgestorven in Nederland

De gevlamde grasuil werd in 1971 voor het laatst gezien in Limburg. In België komt de vlinder nog wel voor, maar het insect is ook daar zeldzaam. Volgens de vlinderstichting kun je hem alleen nog in de Gaume terugvinden en het West-Vlaamse Heuvelland.

Stichting Het Zeeuwse Landschap weet nog niet of ze onderzoek gaat doen naar de mogelijke terugkeer van de gevlamde grasuil. "We houden in de gaten of die populatie daar blijft of dat het iets eenmaligs is. Als we aan het einde van het seizoen rupsen vinden, zou dat betekenen dat het dier zich voortplant."