ZZ Top-bassist Dusty Hill overleden op 72-jarige leeftijd

Dusty Hill, de bassist en achtergrondzanger van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden op 72-jarige leeftijd, meldt de band op zijn Facebookpagina. Hill overleed in zijn slaap, thuis in Houston.

Hij was een van de twee mannen met de karakteristieke look in ZZ Top: evenals frontman en zanger Billy Evans had Hill een lange baard en droeg hij altijd een hoed en een zwarte zonnebril.

De bassist was in 1969 een van de oprichters van de band uit Texas, die zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkelde van blues naar rock. ZZ Top heeft vijftien albums gemaakt, het laatste werd uitgebracht in 2012.

Onduidelijk is of Hills overlijden te maken heeft met een heupblessure die hij onlangs opliep. Om die reden was hij tijdelijk vervangen in de tournee door Amerika waar ZZ Top momenteel mee bezig is.

De band scoorde hits als Gimme all your lovin', La Grange, en Sharp dressed man.