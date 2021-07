Overstromingen en aardverschuivingen in Noord-Italië na zware regenval

Het noorden van Italië is getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenbuien. In de regio Lombardije is de noodtoestand uitgeroepen voor de provincies Varese, Como en Lecco. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

Hulpdiensten zijn tientallen keren uitgerukt. Vandaag was het raak in de omgeving van het Lago Maggiore: daar is de brandweer veertig keer in actie gekomen.

Aardverschuivingen veroorzaakten daar schade aan huizen en auto's: