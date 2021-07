Geroofde Parijse juwelen ter waarde van 2 miljoen teruggevonden

De juwelen ter waarde van zo'n twee miljoen euro die gisteren werden gestolen uit een chique winkel in de buurt van de Champs-Élysées in Parijs zijn grotendeels terecht. De politie vond vandaag een groot deel van de buit bij arrestaties op een verzorgingsplaats langs een snelweg in de buurt van Metz. Twee mannen van 44 en 54 zijn daarbij opgepakt.

In hun voertuig werd volgens de politie een "aanzienlijk deel" van de buit teruggevonden. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV waren ze onderweg naar de Servische hoofdstad Belgrado.

Gisteren sloeg een gewapende overvaller toe bij de winkel en maakte de juwelen buit. Op bewakingsbeelden van de winkel is volgens Franse media te zien hoe een man in een grijs pak vraagt of hij een aantal juwelen mag bekijken. Als de winkelier die laat zien trekt de man een pistool, grist de juwelen weg en gaat ervandoor. Even later registreren straatcamera's een man op een elektrische step die een witte tas aan zijn stuur heeft hangen.

Of een van de twee arrestanten de man op de step is, is niet bekend.