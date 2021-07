Nieuwe plaquette op Schiermonnikoog met meer namen van oorlogsslachtoffers

Schiermonnikoog heeft een nieuwe herdenkingssteen met daarop de namen van 47 bewoners die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Ook staat er bij alle oorlogsslachtoffers de exacte locatie waar ze zijn omgekomen.

De steen is ingemetseld in de Got Tjark-tsjerke, de Grote Kerk van Schiermonnikoog, en vervangt de oude plaquette uit 1995 met daarop 38 namen.

'Doorgehaald, maar niet uitgewist'

De nieuwe herdenkingssteen in een initiatief van eilandbewoner Arend Maris, die zich in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heeft verdiept. Hij heeft van 47 oorlogsslachtoffers, die tussen 1940 en 1945 om het leven kwamen, het levensverhaal opgeschreven. Die verhalen staan in het boek 'Doorgehaald, maar niet uitgewist', dat vandaag werd gepresenteerd.

Door het boek en de plaquette wordt het volgens Maris voor de komende generaties duidelijker wat een oorlog betekent en hoe het tot een oorlog kan komen.

Maris is blij dat hij de geschiedenis weer een stukje vollediger heeft kunnen maken. "Voor de samenstellers van de eerdere plaquette was het moeilijk om onderzoek te doen in de korte tijd die ze er voor hadden. Ze wisten vaak niet of de mensen waren omgekomen in een Duits kamp of een Japans kamp. Ze hebben er gewoon wat abstracte locaties neergezet, waar ik de pest aan had", zegt hij tegen Omrop Fryslân.