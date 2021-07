Megaclaim vloerproducent ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport afgewezen

BubbleDeck verwijt BAM dat het bouwbedrijf niks deed toen er enkele maanden eerder scheuren werden ontdekt in de vloer. Daardoor is volgens het bollenvloerbedrijf de schuld ten onrechte bij hen komen te liggen.

Maar volgens de rechtbank is niet aangetoond dat BAM onzorgvuldig heeft gehandeld en daardoor schuldig is aan 'onrechtmatige gevaarzetting'. BAM heeft wel gerapporteerd over scheuren in de dakvloer en daar is ook onderzoek naar gedaan. De aannemer kan dus niet verweten worden dat er onzorgvuldig is gehandeld, stelt de rechter.